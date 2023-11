Hamburgi lennujaamas leidis aset „pantvangiolukord“, kõik lennud tühistati

Autos oli vähemalt kaks inimest, sealhulgas laps. Politsei pressiesindaja sõnul oli politseile helistanud sõidukijuhi abikaasa, kes teatas lapse röövimisest. Hiljem lisati, et tõenäoliselt oli „selle operatsiooni taga on vaidlus hooldusõiguse üle“.

Laupäeval tühistati lennujaamas tühistati kõik saabumised ja väljumised, mis jätkusid ka järgmisel päeval. Politsei palus, et inimesed sinna lennujaama ei reisiks.

Politsei kinnitas pühapäeva varahommikul, et olukord jätkus. Kohapeal olid psühholoogid ja ametnikud, kes on spetsialiseerunud läbirääkimistele. Nad olid suhelnud sõidukis viibinud isikuga. „Meil on kurjategijaga hea kontakt,“ ütles politsei pressiesindaja Saksa meediale.