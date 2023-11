Suri 15-aastasena Tõnismäe punamonumendi õhkinud vabadusvõitleja

Paavel meenutas viis aastat tagasi LP-le, et kooliteele jäänud monument ajas tüdrukuid vihale. „1940. aastal, kui venelased meile sisse tulid, siis nad kõrvaldasid kõik meie vabadussõja mälestusmärgid ja see käis meile väga hinge pihta. Me polnud sellega sugugi rahul ja otsustasime, et teeme venelastele tagasi!“ ütleb Paavel. „See monument oli täiesti vale. Meid ei vabastatud, meid anastati.“