Araabia maad loodavad, et valgepea-merikotkast saab valge rahutuvi

Laupäeva pärastlõunal algas Ammanis kohtumine Ameerika Ühendriikide, Jordaania, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraatide, Katari ja Egiptuse välisministrite vahel. Kohtumisele oli kutsutud ka Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PLO) täitevkomitee sekretär.

Jordaania välisministeeriumi teatel oli kohtumise eesmärk selge: rõhutada USA-le araabia maade seisukohta, mis nõuab „viivitamatut relvarahu, humanitaarabi kohaletoimetamist ja koheseid meetmeid, mis lõpetaks kogu piirkonna turvalisust ohustava olukorra halvenemise“.

Kohtumisele eelnes arutelu Liibanoni ajutise peaministri Najib Mikatiga. USA välisministeeriumi pressiesindaja andis mõista, et peamiselt arutati pingeid Hizbollah’ ja Iisraeli vahel Liibanoni-Iisraeli piiril, kuid samuti puudutati Iisraeli-Hamasi sõja võimalikku lõpetamist ja selle põhjustatud humanitaarkatastroofiga tegelemist.

„On ülioluline, et me hoolitseksime selle eest, et Iisraeli ja Hamasi konflikt ei leviks mujale Lähis-Ida piirkonnas. Arutasime koos Najib Mikatiga, kuidas seda vältida ning tagada humanitaarabi Palestiina rahvale,“ sõnas Blinken kohtumise järel.

Ameerika Ühendriikide fookus on nihkunud

On raske näha, et araabia maade koalitsioon suudaks kuidagi raputada Ameerika Ühendriikide vankumatut toetust Iisraelile. Kuid välisminister Blinkeni Lähis-Ida tuur on märgiline, kuna näitab fookuse nihkumist: kui varem keskenduti ainuüksi 7. oktoobri terrorirünnakule, saab nüüd üha enam tähelepanu Iisraeli vastulöök Gazas.

Reedel viibis Blinken visiidil Iisraelis, kus rõhutas igal sammul, et toetab Iisraeli õigust end kaitsta, kuid peab oluliseks, et võetaks vastu meetmeid, mis aitavad kaitsta ka Palestiina tsiviilisikuid. Ajakirjanikega rääkides tunnistas ta, et soovitas Netanyahul sõjapidamine pausile panna, et Gaza elanikeni oleks võimalik toimetada humanitaarabi. Sama oli kolmapäeval öelnud USA president Joe Biden.