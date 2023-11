FOTOD | Isamaa pidas Viljandis volikogu. Reinsalu: ma ei kujuta ette asendusparteina Kallase valitsusse minemist

Delfi kirjutas täna , et värskete reitingute järgi sisaldaksid kaks kõige suurema riigikogu kohtade arvuga koalitsioonikombot mõlemad Isamaad. Reformierakonnal, SDE-l ja Isamaal oleks kokku 54 kohta; EKRE-l, Isamaal ja Keskerakonnal 63. Reinsalu tõdes Delfile, et ta näeks probleeme nii Reformierakonna kui EKRE-ga koalitsiooni minemisel, kuid detailidesse erakonnajuht laskuda ei soovinud.

„Reitingut tõlgendan ma kui suurt vastutust Isamaa jaoks ja see on meie jaoks tööriist, et survestada valitsust oma poliitilist käekirja muutma,“ sõnas ta.