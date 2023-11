Nepali maavärinas on hukkunud vähemalt 137 inimest

Reede õhtul kohaliku aja järgi kell 23:47 tabas Nepali lääneosas asuvat Jajarkoti piirkonda 6,4 magnituudine maavärin, teatas Nepali riiklik seismoloogiakeskus. Olgu öeldud, et Saksa ja USA vastavate asutuste näitajad olid tagasihoidlikumad - 5,7 ja 5,6. Teadete kohaselt võis majade värisemist tunda epitsentrist 600 kilomeetri kaugusel asuva New Delhini välja.

Ametlik hukkunute arv on 137, kuid võib päästetööde jätkudes tõusta. Mägine maastik tähendab, et päästjad ei ole pruukinud kõigi abivajajateni veel jõuda.

Kuigi Nepal on viimaste aastate jooksul kogenud mitut sarnase magnituudiga maavärinat, on sellest kujunenud ohvriterohkeim, kuna tabas vaesemat piirkonda, kus on madal ehituskvaliteet. Lisaks majade hõlpsale varisemisele toimus maavärin ajal, mil paljud inimesed magasid.