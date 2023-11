President Karis: eesmärk ei saa olla väiksem kui kiusamisvaba Eesti

Riigipea sõnul on Kiusamisvaba Kooli kümne tegutsemisaastaga oluliselt muutunud see, kuidas räägime vaimsest tervisest ja kiusamisest. „Tänu sellele ning ka mitmele teisele programmile mõistame nüüd kiusamist teisiti, oskame seda paremini märgata. Oleme õppinud, kuidas lahendada keerukaid olukordi nii, et haiget saamist on vähem,“ sõnas president Karis. Tema sõnul teavad need, kes on selle hoiakute ja oskuste muutmise teekonna kaasa teinud, kui pikk ja vaevaline on see tegelikult olnud.