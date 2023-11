VIDEO | Torm Ciarán põhjustas Itaalias üleujutusi, hukkus viis inimest

Toscana kuberner Eugenio Giani ütles, et tormis hukkus viis inimest. Ta lisas, et viimase 100 aasta jooksul pole piirkonnas nii palju vihma registreeritud.

Kliimateadlaste sõnul on inimtegevusest tingitud kliimamuutused toonud kaasa tugevamaid sademeid tormide ajal, mis on sageli põhjustanud varasemast tõsisemaid kahjustusi.

„Kui tingimused on teistsugused kui 20 aastat tagasi, on see kõigile ilmne,“ ütles valitsuse kodanikukaitseminister Nello Musumeci. Ta lisas, et Itaalia ilmastikusüsteemid on muutunud oma olemuselt troopilisemaks.