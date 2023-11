Küsimusele, miks lasteaed praeguses poliitilises olukorras Venemaal käis, vastas direktor Natalja Kanysheva lakooniliselt, et kollektiiv olevat seda teha otsustanud. Tema sõnul istus Peterburi viinud ekskursioonibussis 50 lasteaiatöötajat.

„Kui viisa antakse… See on kaks päeva turismi ja puhkust, ma ei näe probleemi,“ lausus direktor ja kinnitas, et tema arvates ei ole reis kuidagi seotud Venemaa majandusliku toetamisega.