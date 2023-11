TA VÕIB OLLA TEIE NAABER | 18 seksuaalvägivalla juhtumit: politsei palub abi sarivägistaja tabamiseks

„11 aastat tagasi kurjategijat ei tabatudki. Kahjuks ei olnud politseil tollal sellised võimalusi kui praegu. Tänapäeval on vahendeid märksa rohkem. Me ei ole otsinguid katkestanud, oleme teda siiamaani otsinud. Mõtlesime isegi, et ta on kuhugi kadunud, võib-olla surnud, kolis ära või juhtus midagi muud. Aga selle aasta augustis pandi toime järjekordne rünnak naise vastu Harku metsamassiivis. Kõik tunnusmärgid viitavad sellele, et see on seesama inimene, kes pani toime rünnakuid 11 aastat tagasi,“ ütles ajakirjanikele Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude uurimise ja lastekaitse grupi juht Reimo Raivet.

Paljud võib-olla ei anna temast teada, sest arvavad, et ta on hea inimene

Politseiniku sõnul olid kõik naised metsas üksi. Mõned neist korjasid seeni, mõni tegeles spordiga, mõni jalutas niisama. Uurija sõnul meeldivad talle vanemad naised. Aga see on ainult oletus. Ohvrite hulgas on olnud 60-aastased ja isegi vanemad naised. On aga olnud ka 27-28-aastaseid. Alaealisi ei ole ohvrite hulgas olnud. Kurjategija ise on praegu umbes 50-60-aastane.

Rünnakud on toimunud ainult suvel, aga erinevatel kellaaegadel. Kõige sagedamini päeval ja õhtul ning videvikus harva. Nädalapäevad on samuti erinevad. Praktiliselt kõigil 17 juhul oli mehele pähe seotud rätik. Politsei versiooni järgi on see üks ja sama inimene.

„Mõnedel juhtudel ei ole rätikut olnud. Me oleme rohkem kui veendunud, et inimesed tunnevad ta ära. Tõenäoliselt on see inimene venekeelne. Vähemalt on kõigil juhtudel ohvrid seda öelnud,“ kirjeldab uurija olukorda.

Uurija märgib, et rätikud on olnud erinevad, aga käekiri jääb samaks.

„Isegi suvel ei kanna just paljud mehed rätikut. Kui kellelgi on naaber, kes kannab suvel peas rätikut, mitte mütsi või nokatsit, vaid just rätikut, poleks paha meile teada anda.“

See võib olla täiesti tavaline inimene, kes elab tavalist elu. Võimalik, et ta ei näe kurjategija moodi välja. Võimalik, et töötab ja on abielus: ohvrid on märganud tal sõrmes kuldsõrmust.