USA esindajatekoda kiitis heaks Iisraeli eraldi abistamise eelnõu, mis aga senatist läbi ei lähe

USA kongressi esindajatekoda kiitis eile heaks vabariiklaste plaani eraldada Iisraelile 14,3 miljardit dollarit abi ja kärpida maksuameti (IRS) finantseeringut, vaatamata demokraatide kinnitustele, et see ei lähe senatist läbi, ja sellele, et Valge Maja lubas vetot.