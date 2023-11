OTSEBLOGI | USA välisminister saabus Tel Avivi, et veenda Iisraeli sõjategevuses pause tegema

Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby ütles, et USA ei räägi üldisest relvarahust, vaid „ajutisest, lokaliseeritud“ pausist.

Blinken ütles, et arutab konkreetseid samme tsiviilisikute kannatuste minimeerimiseks Gazas.

Sõjas on hukkunud üle 9000 palestiinlase, kellest enamik on naised ja lapsed, ning vigastada on saanud üle 32 000 inimese, teatas Gaza tervishoiuministeerium eile.