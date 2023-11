Iisraeli armee: Gaza linn on ümber piiratud ja käivad lahingud

Iisraeli väed on piiranud Gaza linna kolmest küljest ja tegutsevad linna sees, ütles nende kõrgeim sõjaväekomandör. IDF-i staabiülem kindralleitnant Herzi Halevi ütles televisioonis edastatud avalduses: „[Iisraeli väed] on Gaza sektori põhjaosas, tegutsevad Gaza linnas ja ümbritsevad seda.“

Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant ütles neljapäeval, et Iisraeli armee on võimeline Hamasi maa-aluse infrastruktuuri hävitama. „Meil on ainulaadsed lahendused kõigi tunneliteni jõudmiseks ja nende maa all demonteerimiseks ning me oleme valmis seda tegema,“ kinnitas Gallant.