FOTOD | Tuledesäras hingedepäeval mälestati kadunud lähedasi

Hingedepäev on osa sügisesest perioodist, mis on on eesti rahvakalendris aeg, mil austati ja oodati koju surnud esivanemate hingi. Hingedeaega on viimastel sajanditel tähistatud erineval ajal, kas siis oktoobris-novembris, eriti enne mardipäeva, mõnikord aga juba perioodil, mis algab pärast mihklipäeva. On ka arvamusi, et hingedeaeg eelnes vahetult jõuludele või paiknes novembris. Hingedeaja sisse on kuulunud kindlasti hingedepäev, mida 2. novembril tähistatakse.