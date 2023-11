Hizbollah’ liider valmistub Lähis-Ida sõjale kaasa rääkima

Iraani toetatud rühmitus Hizbollah’ on olnud tulevahetuses Iisraeli vägedega piiril. Hukkunud on 50 võitlejat, mis on ohvriterohkeim eskalatsioon pärast Iisraeliga sõdimist 2006. aastal.

Rühm teatas, et andis neljapäeval Iisraeli armee positsioonidele 19 samaaegset rünnakut, kasutades juhitavaid rakette, suurtükiväge ja muid relvi. Lahingu eskaleerumisel vastas Iisrael õhurünnakutega.

Kuna Iisraeli ja Hizbollah’ kokkupõrked on seni toimunud valdavalt piiril, on rühmitus on kasutanud vaid murdosa tulejõust, millega Nasrallah on Iisraeli aastaid ähvardanud.

Paljud inimesed Liibanonis ootavad kõnet pingsalt. Mõned ütlevad, et nad ei tee plaane reedest kaugemale, sest usuvad, et tema märkused annavad märku eskaleerumise võimalustest, vahendab Reuters.

Kõne oodatakse ka väljaspool Liibanoni, sest arvatakse, et kõnest võib leida vihjeid, kuidas rühmituse roll konfliktis areneb. Kõne edastatakse samaaegselt Hizbollah’ poolt langenud võitlejate austamiseks korraldatud miitingutega.

Nasrallah on üks silmapaistvamaid tegelasi araabia maailmas. Kriitikud on tunnustanud teda osava kõnelejana. Tema kõnesid on pikka aega tähelepanelikult jälginud nii liitlased kui ka vaenlased.

Nasrallah on Iisraeli-Hamasi sõja algusest olnud avalikkuse tähelepanu alt eemal, samal ajal on teised rühmituse ametnikud näidanud nende lahinguvalmidust.

Nasrallah jälgib lahingut Liibanonis ja olukorda Gazas „hetk-hetke haaval ja tund-tunnilt“, vastas Hizbollah’ poliitik Hassan Fadlallah, kui temalt küsiti, miks Nasrallah pole veel sõna võtnud. Ta lisas, et avalikult mitte rääkimine oli osa tema lahingu juhtimisest.

Hizbollah’ mõtteviisi tundvad allikad ütlevad, et rühmituse rünnakuid on seni mõõdetud suure eskalatsiooni vältimiseks, hoides samal ajal Iisraeli vägesid piiril hõivatud.