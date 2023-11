VIDEO | Torm Ciarán on toonud Lääne-Euroopasse rekordtuuled, jättes miljonid elektrita

Mitmel pool sulgesid kohalikud võimud metsad, pargid ja rannaalad. Mere- ja rannavalveamet kutsus inimesi rannikust eemale hoidma. „Hoidke ohtlikest olukordadest eemal,“ säutsus agentuur Twitteris. „Pilt tormistes tingimustes ei ole seda väärt, et oma eluga riskida.“

Elektriettevõte Enedis teatas, et umbes 1,2 miljonit Prantsuse majapidamist jäi tormi tõttu elektrita. See hõlmab umbes pooli kodudest Bretagne’is, Atlandi ookeani poolsaarel, mida torm kõige rohkem tabas.

Suurbritannia keskkonnaagentuur kutsus inimesi üles valmistuma sisemaa üleujutusteks, kuna mõnede jõgede tase on endiselt kõrge ja maapind on küllastunud. „Võimalik on ka madalate rannikuteede üleujutus ja inimesed peavad vältima tulvaveest läbi sõitmist, sest teie auto liigutamiseks piisab vaid 30 cm voolavast veest,“ ütles agentuuri üleujutuste eest vastutav juht Ben Lukey.