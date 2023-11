Araabia Ühendemiraadid kavatsevad ravida 1000 Gaza palestiinlasest last

Gaza tervishoiuministeeriumi teatel on alates 7. oktoobrist Iisraeli rünnakutes hukkunud 9061 palestiinlast, sealhulgas 3760 last.

Ainus potentsiaalne väljumispunkt Gazast on piiripunkt Egiptusega, mis on olnud alates sõja algusest suures osas suletud. Konflikti edenedes on aga piiripunkti korduvalt avatud, et lubada Gazasse humanitaarabikonvoisid. Lisaks lubati kolmapäeval Egiptusesse mitusada välismaalast ja väike arv vigastatud palestiinlasi, keda ravitakse piiripunktist 10 kilomeetri kaugusel välihaiglas.