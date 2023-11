Eesti Diviis osaleb staabiõppusel Warfighter CPX2

Diviisi staapi nõustav Ühendkuningriigi major Mike Goodalli hinnangul on õppus oluline osa Ühendkuningriigi brigaadi integreerimisel Eesti diviisi. „Meie jaoks on oluline õppida Eesti sõjapidamise mõttelaadi. Diviis on endale seadnud ambitsioonika ajaraami ja me kõik anname endast parima, et aidata diviisi seatud eesmärkide saavutamise teekonnal,“ ütles major Goodall.

Eestil on reservarmee ja sellest tulenevalt osaleb diviisi staabiõppusel arvukalt reservväelasi ja ajateenistust läbivaid võitlejaid. Tsiviilelus Eesti tipparst ja Tartu Ülikooli Kliinikumi Sisekliiniku juht dr. Toomas Kariis on reservkapten ja õppusel militaarmeedik. „Annan tsiviilmeditsiini ja reaalelu sisendi. Õppusel käsitletud olukorrad annavad hulgaliselt mõtte- ja analüüsiainet meie tsiviil- ja militaarmeditsiini veelgi paremaks sidustamiseks. On positiivne, et õppusel on kaasatud nii tegevväelastest- kui reservväelastest meedikud, mis on edasise jätkuva koostöö nurgakivi,“ ütles kapten Kariis.