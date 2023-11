Selgus Viljandi kortermaja tulekahju täpne põhjus

Tõstukigaasi balloonid on varustatud lisatoruga ehk sifooniga, mis on paigutatud ballooni sisse ja mille kaudu antakse gaas ventiili vedelal kujul, mitte auruna nagu tavalistes balloonides. Kategooriliselt on keelatud kasutada selliseid balloone muudeks olme- või tööstusvajadusteks.