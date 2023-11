Mürasummutus – tänapäevaste kõrvaklappide kvaliteedimärk

Turul pakutavate kõrvaklappide valik on muutumas üha mitmekesisemaks ja juhtmevabad kõrvaklapid on saanud standardiks. Tootjad näevad aina rohkem vaeva, et helikvaliteeti parimale tasemele viia ja kvaliteetsete kõrvaklappide mürasummutusfunktsioon võimaldab muusikat kuulata ning koosolekuid läbi viia ükskõik kui mürarikkas keskkonnas.