„Asi on selles, et NATO riikides toimuvad Iisraeli-vastased miitingud, protestid, üritused mitte ainult Palestiina toetuseks, vaid selgelt Iisraeli-vastase allteksti ja loosungitega – seal on nii vastavad plakatid, vastavad loosungid kui ka vastavad esinemised. Kõigel sellel on küllaltki agressiivne iseloom ähvardavate avaldustega. Tohutu hulk inimesi võtab nendest osa: mitte tuhanded, mitte kümned tuhanded, vaid sajad tuhanded ja miljonid terves reas NATO riikides. Ma ei ole näinud ametliku Tel Avivi avaldusi selle kohta, et nad ei soovita Iisraeli kodanikel neisse riikidesse reisida,“ ütles Zahharova.