Meduza: Venemaa presidendivalimiste eel on kavas kontsertturnee „õigete esinejate ja õige patriootilise sõnumiga“

„See on patriotismi toetamine, no ja see tähendab presidendi reitingu toetamist. Õiged esinejad õige patriootilise sõnumiga. Vladimir Putinil on samasugune sõnum, see on nagu tema meeskond. Nad ütlevad: toetad Venemaad, tähendab toetad presidenti. Pluss signaal – teid ei unustata, teie juurde saadetakse kultuuribrigaadid,“ selgitas presidendiadministratsioonile lähedane allikas Meduzale.