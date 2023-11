Vene riigiduuma liikme sõnul tuleks mädanik, kes Putinit ei toeta, hävitada

Peaprokuratuuril palus asja kontrollida Peterburi seadusandliku kogu liige ja erakonna Jabloko aseesimees Boriss Višnevski. Peaprokuratuuri vastuses Višnevskile, mille avaldas Jabloko Peterburi osakond, öeldakse, et pöördumine õigusliku hinnangu andmise kohta Guruljovi avaldusele saadeti läbivaatamiseks Moskva prokuratuuri ja lubati otsusest teatada, vahendab Meduza.

Guruljov ütles 15. oktoobri saates „Pühapäevaõhtu Vladimir Solovjoviga“, et 80% venemaalastest usaldab Putinit ja „ülejäänud mädanik tuleks kui mitte isoleerida, siis kas või kuidagi hävitada“.

Višnevski osutas oma pöördumises peaprokuratuuri poole, et Guruljovi sõnad ei ole tema arvates suunatud mitte ainult poliitilise vaenu motiividel vihkamise õhutamisele, vaid ka terve rea Vene Föderatsiooni konstitutsiooni sätete õõnestamisele, ning palus pärast kontrollimist algatada Guruljovi vastu kriminaalasja.

Novaja Gazeta juhtis oma petitsioonis tähelepanu sellele, et riigiduuma liige kutsus „ligi 29 miljoni kõigis vanuses venemaalase või üle 21 miljoni, kui lugeda valijaid, mõrvale („hävitamisele“)“.

Guruljov ütles ise väljaandele Tšita.ru, et ei pidanud silmas 20% Venemaa elanikkonnast, vaid ainult neid, kes eelistavad „sõjalise erioperatsiooni kiiret lõpetamist“, aga kordas, et sellised inimesed on vaenlased ja neisse tuleb vastavalt suhtuda.