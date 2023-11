KUULA | Riik korraldab ohupiirkondadest lahkumiseks erilende, kuid maksma peab selle eest inimene ise

Välisministeeriumil pole õigust ühtegi riiki inimestel reisimist keelata, küll aga saavad nad anda vastavalt ohuhinnangule soovitusi. Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektori Tiina Nirgi sõnul tuleneb see sellest, mis parasjagu riigis toimub ning kas seal on näiteks sõjaolukord, humanitaarkriis või midagi kolmandat.

Nirk tõi välja, et Iisraeli ja seda ümbritsevatesse riikidesse kehtib praegu soovitus mitte reisida. “Suvel tuli näiteks Tenerifel pöörata tähelepanu, millises piirkonnas on metsatulekahjud ning kuhu me reisida ei soovita,” lisas ta.