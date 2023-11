OTSEBLOGI | Zalužnõi: sõjas Venemaaga algab uus, positsioonisõja etapp, mis on kasulik Venemaale

„Sõda läheb nüüd uude etappi, mida me sõjaväes nimetame „positsioonisõjaks“, staatiliseks ja kurnavaks võitluseks nagu Esimeses maailmasõjas erinevalt „manöövrisõjast“, liikumisest ja kiirusest. See on kasulik Venemaale, lubades tal oma sõjalise jõu taas üles ehitada ning ohustades Ukraina relvajõude ja riiki ennast,“ ütles Zalužnõi.

Zalužnõi sõnul on põhirelvad nagu raketid ja mürsud Ukraina jaoks hädavajalikud. Ukraina relvajõud vajavad põhilisi sõjalisi võimekusi ja tehnoloogiaid, et sedalaadi sõjast välja murda. Kõige tähtsam on õhujõud. Taeva kontrollimine on suuremõõduliste maismaaoperatsioonide jaoks hädavajalik.