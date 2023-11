Putin: et sanktsioonide potentsiaal on ammendunud, võidakse käiku lasta sellised provokatsioonid nagu Soome-Eesti gaasitoru kahjustamine

„Mis meid tõesti muretsema paneb tingimustes, kus sanktsiooniagressiooni potentsiaal meie vastu on sisuliselt ammendunud, [on see, et] käiku võivad minna diversioonid, lihtsalt naturaalsed diversioonid või sabotaažiaktid globaalse infrastruktuuri kõige tähtsamatel objektidel,“ lausus Putin eile majandusalasel nõupidamisel, vahendab Interfax.

„Jah, möödunud aastatel on nad, meie niinimetatud partnerid, juba kasutusele võtnud lugematu arvu sanktsioonide pakette, on ise end juba praktiliselt nendesse sanktsioonidesse sisse mässinud, püüdsid karistada meid, aga selle tulemusena, nagu me näeme, need on absoluutselt ilmselged asjad, näha statistikast, on andnud löögi oma enda majandusele, töökohtadele,“ ütles Putin.