Iraan hoiatas „karmide tagajärgede“ eest, kui rünnakud Gazale jätkuvad

„Kui Gaza sektoris kohest relvarahu ei sõlmita ning USA ja sionistliku režiimi kiired rünnakud jätkuvad, on tagajärjed karmid,“ ütles Iraani välisminister Türgi pealinnas Ankaras. See on kõige hiljutisem hoiatus riigilt, mis toetab Hamasi Gazas ja relvarühmitusi mujal Gaza sektori lähistel.