„Kõik pooled on väsinud“ ütles Itaalia peaminister Aafrika liidrina esinenud petisele

Meloni büroo teatas oma avalduses, et avaldab kahetsust, et teda pettis Aafrika Liidu komisjoni juhina esinenud petis. Avalduse kohaselt toimus kõne 18. septembril ÜRO Peaassambleel toimunud kohtumiste eel Aafrika liidritega. Samuti lisati, et ta võeti sihikule „intensiivsel“ perioodil, mil ta töötas, et „tugevdada suhteid“ Aafrika liidritega.

Itaalia ajakirjanduses ilmunud teadete kohaselt helistasid Melonile kaks Vene koomikut Vladimir Kuznetsov ja Aleksei Stoljarov, ühiselt tuntud Vovani ja Lexuse nime all.

Tugevalt Vene-meelseid Vovanit ja Lexust on süüdistatud sidemetes Venemaa luureteenistustega, kuigi selle väite kinnituseks puuduvad tõendid. Teadaolevalt on nad varemgi petnud teisi lääne poliitikuid ja kuulsusi, püüdes tekitada ausaid ja valvamata märkusi. Hiljuti avaldati 13-minutiline kõne internetis.

Küsimusele Venemaa sõja kohta Ukrainas vastas Meloni inglise keeles: „Ma näen, et väsimus on suur, pean tõtt ütlema, kõikidest külgedest. Oleme lähedal hetkele, mil kõik mõistavad, et me vajame väljapääsu.“

„Ukraina vasturünnak ei kulge ootuspäraselt. See ei ole konflikti saatust muutnud ja kõik mõistavad, et kui me lahendust ei leia, võib [konflikt] kesta palju aastaid. Ukrainlased teevad seda, mida nad peavad tegema, ja me püüame neid aidata.“

Meloni sõnul oli probleemiks „väljapääsu leidmine, mis on mõlemale poolele vastuvõetav ilma rahvusvahelist õigust hävitamata“.

Ta lisas: „Mul on mõned ideed, kuidas seda olukorda juhtida, kuid ma ootan õiget hetke, et need lauale panna.“

Käsitledes Itaalia positsiooni paljude Vahemere ületavate migrantide esimese sadamana, kurvastas Meloni, et rahvusvahelised partnerid ei aita piisavalt. „Nad kõik nõustuvad, et ainult Itaalia peab selle probleemi üksi lahendama. See on väga rumal mõtteviis.“

Meloni on otsinud ka varem Aafrika juhtide abi, et peatada massiline migreerumine Itaaliasse.