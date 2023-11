Ka politsei tuletab inimestele meelde, et helkur on oluline. Nende videoeksperimendis on samuti väljatoodud kõnekas näide kui haavatavad me oleme pimedas: musta rõivaga inimene kaob silmist vaid mõne meetri pärast, valge jopega inimene paistab silma suisa 65 meetri kauguselt. Iga väike asi loeb!