Ämari linnakusse rajatakse uued kasarmud ja hooldus-õppegaraažid

„Järgmise nelja aasta jooksul on plaanis lääne piirkonda investeerida ligikaudu 200 miljonit eurot. Aastatel 2024-2025 on sealne fookus Ämari sõjaväelinnakul, et luua kaitseväelastele paremad tingimused nii töö- ja õppevõimalusteks kui ka Eesti kaitsmiseks sõjaolukorras. Lisaks plaanime remontida lennuraja, rajada ladustusala, lennukite varjualused, toitlustuskompleksi, tehnikahalli ja palju muud,“ ütles RKIKi lääne portfellijuht Liisi Hallikma.