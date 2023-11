Viru vanglas alustas tööd uus direktor Ain Anslan

„Vanglateenistus on tugev ja kõrgelt hinnatud organisatsioon. Usun, et suudan jätkuvalt pakkuda vanglateenistuse kiirele arengule vajalikku tuge ja eestvedamist. Juhtides Viru vangla tööd ja meeskonna arengut saame edukalt panustada ühiskonna turvalisuse tagamisse,“ rääkis Ain Anslan vangla direktoriks kandideerides.

Vanglateenistuse juhi Rait Kuuse sõnul on Ain Anslan tõestanud end võimeka juhina. „Lisaks eriväljaõppe ja -ülesannetega relvastatud üksuse juhtimisele on tal juhtimiskogemust ka teistest meile olulistest valdkondadest. Viru vangla motiveeritud meeskond jätkab Aini juhtimisel piirkonna turvalisusesse panustamist,“ kinnitas Rait Kuuse.

Ain Anslanil on magistrikraad personalijuhtimises. 2021. aastal pälvis ta vanglaametniku teeneteristi ja 2023. aastal teenistusmedali 15 aasta pikkuse laitmatu teenistuse eest.

Riigi julgeolekusse ja siseturvalisusesse on ta panustanud üle 19 aasta, neist 4 aastat kaitseväes. Lisaks relvastatud üksuse juhtimisele on ta teenistusaastate jooksul juhtinud ka Viru vangla saateüksust, avavanglat ja tugevdatud järelevalvega üksust. Anslan on töötanud ka Viru vangla direktori asetäitjana.