Reformierakonna kukkuv reiting liikmeid paleepöördele ei tõuka

Norstati täna avaldatud küsitlusandmete kohaselt on Reformierakonna toetus viimase kuue nädalaga langenud 5,9 protsendipunkti võrra, saavutades nii madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juhi Erkki Keldo sõnul on languse põhjustanud ebakindlad ajad. „Majanduses on keerulised ajad ja palju julgeolekukriise on. Lühivaates tuleb ebapopulaarseid otsuseid teha, sest riigi rahaasjad on vaja korda saada, et ettevõtteid ja inimesi korralikult toetada,“ ütles Keldo. „Eks meil tuleb oma otsuseid rohkem põhjendada, sest inimestele on tegelikult arusaadav, et me ei taha elada oma laste ja lastelaste arvelt.“

Reformierakonna juhatuse liige Maris Lauri leidis samuti, et languse on põhjustanud rahvale vastumeelt otsused ning sõnas, et vaja oleks paremat kommunikatsiooni. „Kindlasti on küsimus, et kuidas oma tegevusi seletatakse. Öeldakse, et poliitika on suures osas kommunikatsioon. See tähendab, et kas ei ole osatud olla piisavalt veenev või on mingitest asjadest mööda vaadatud,“ ütles ta, et erakond peab oma kommunikatsiooni üle vaatama.

Ka kaitseminister Hanno Pevkur (Reformierakond) ütles, et erakonna toetus on langenud raskete ja ebameeldivate otsuste tegemise tõttu. „Ükskõik, kas see on riigikaitse kulude kasvatamine või vajalike muudatuste tegemine maksusüsteemis, on nende selgitamine üsna vaevaline,“ nentis ta, lisades, et erakonnal tuleb ausalt ja avatult selgitamist siiski jätkata.

Lauri ei öelnud, kas tema hinnangul tuleks välja vahetada erakonna juht Kaja Kallas. „Erakonna juhi vahetus toimub ikkagi siis kui on üldine soov. Meil on tulemas sisevalimised ja eks siis valimistulemused näitavad, et kuidas erakonna liikmed ühele või teisele asjale mõtlevad. See on erakonna liikmete võimalus oma seisukohta avaldada,“ viitas ta paari nädala pärast toimuvale erakonna üldkogule.