Rootsis hakkab terroriohu tõttu kõigil suurüritustel kehtima kotikeeld

„Praeguse julgeolekuolukorra tõttu oleme me otsustanud alates tänasest kehtestada kotikeelu kõigil suurtel spordisündmustel. See on seotud sellega, et terrorioht on neljandal tasemel,“ ütles politsei üleriikliku meediakeskuse pressisekretär Buster Mirow.