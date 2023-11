Ümberkorraldused prokuratuuris. Maria Entsikust sai juhtiv riigiprokurör

Riigi peaprokuröri Andres Parmase sõnul on kahe osakonna eelis see, et niivõrd erinevate nüansside ja väljakutsetega seotud menetlused eeldavad spetsialiseerumist ning pidevat valdkonna trendide ja praktikaga kursisolekut. Seeläbi tekkis riigiprokuratuuri kaks kompetentsikeskust, kus tihedamalt sarnaste teemadega seotud meeskonnad on vajadusel valmis operatiivselt kolleegi asendama.

„Majandus- ja korruptsioonikuritegude vastane võitlus on pidev ning see on üks valdkond, mille riik on tõstnud tähtsale kohale,“ ütles Entsik. „Need kuriteod mõjutavad Eesti konkurentsivõimet riigina ja seega kaudselt kõigi inimeste käekäiku. Me ei pruugi seda alati vahetult tajudagi, kuid aus majanduskeskkond ja riigivalitsemine määravad nii inimeste kui ka riigi toimetuleku, mistõttu tuleb leida võimalusi, kuidas üha efektiivsemalt selliste kuritegude vastu võidelda.“