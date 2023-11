Koostöö sidekaablite kahjustuse asjus venib. Prokuratuur: õigusabitaotlus tõlgitakse hiina keelde

Ööl vastu 7. oktoobrit kahjustati Soome lahel eri kohtades nii gaasitoru kui ka kaht sidekaablit. Juhtunu ajal seilas õnnetuspaigas Hiina laev NewNew Polar Bear, mida saatis Venemaa kaitsejõududega seotud alus. Kuigi intsidendist on möödas juba mitu nädalat, pole hiinlastega viljaka koostöö saavutamises endiselt kindlust.

Peaminister Kaja Kallas rääkis eelmisel nädalal, et arutas Hiina võimudega merealuse taristu kahjustuste uurimist. Ta avaldas lootust, et hiinlased on koostööks siiski valmis, ning lisas, et nüüd arutatakse juba ametlikku lähenemisviisi.

„Mereõiguses küsitakse esmalt abi diplomaatiliste kanalite kaudu uurimise läbiviimiseks, laeva logide ja uurimise osaks olevate asjade vaatamiseks. Seda me saame teha,“ kinnitas Kallas. „Seni oleme hiinlastelt vastuse saanud, aga koostöötegusid on meil kindlasti rohkem tarvis. Me ei ole veel selles punktis,“ nentis ta.

Koostööni ei ole jõutud siiani

Õigusabitaotlus pole veel valmis, tunnistas teisipäeval Delfile prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius. Ta märkis, et see on koostamisel, aga vajab enne Pekingi poole läkitamist ka hiina keelde tõlkimist.

Avalike suhete nõuniku sõnul palub prokuratuur õigusabitaotlusega Hiina õiguskaitseorganitel rahvusvahelise koostöö raames asjaolude selgitamisele kaasa aidata. „Riigiprokuratuur kavatseb õigusabitaotluse lähipäevadel valmis saada, hiina keelde tõlkida ja välja saata,“ ütles Sinkevicius.

Ta täpsustas, et õigusabitaotluse Pekingile läkitamine ei veni siiski otseselt hiina keele keerukuse tõttu, vaid seepärast, et taotlus ise saab olema põhjalik, hõlmates jurdiiliselt spetsiifilisi küsimusi, mille koostamine võtab aega.

Avalikult on Hiina kutsunud üles „uurima juhtunut objektiivselt, ausalt ja professionaalselt“.