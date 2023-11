USA välisminister ja kaitseminister püüdsid veenda kongressi toetama nii Iisraeli kui ka Ukrainat

President Joe Bideni rahvusliku julgeoleku pakett sisaldab 61,4 miljardit dollarit Ukraina kaitseks, 14,3 miljardit dollarit Iisraeli sõjategevuse toetuseks, 9,2 miljardit dollarit humanitaarabiks, kaht miljardit dollarit India ja Vaikse ookeani piirkonna julgeolekuks ning 10,9 miljardit dollarit lõunapiiri kaitseks ja migratsiooniprobleemide lahendamiseks.

Tormilisel istungil, mille katkestasid korduvalt sõjavastased meeleavaldajad, ütlesid Blinken ja Austin, et abi mõlemale riigile on tihedalt seotud ja seda ei tohiks lahutada, nagu nõuavad juhtivad vabariiklased, kes tahavad toetada Iisraeli, aga on vastu Ukraina edasisele abistamisele.

Esindajatekoja uus ultrakonservatiivne spiiker Mike Johnson esitas eelnõu, mis näeb ette 14,3 miljardi dollari eraldamist Iisraelile ja on seotud USA maksuameti IRS eelarvekärbetega, mida president Joe Bideni administratsioon on toetanud osana inflatsiooni piiramise seadusest.

See eelnõu ei näe ette mingit edasist abi Ukrainale.

Johnsoni plaan on kooskõlas vabariiklaste kasvava vastuseisuga Ukraina toetamisele. Seda toetab enamik äärmuslastest. Üks Johnsoni spiikriks tegemise peamistest toetajatest Matt Gaetz kirjutas Twitteris: „Iisrael on maa, millel on 4000-aastane seos meie usuga. Ukraina on endine nõukogude riik. Need ei ole üks ja sama asi ja neid tuleb käsitleda eraldi.“

Seda sammu ründasid aga ühiselt demokraadid ja sellega ei ole nõus ka paljud vabariiklased, sealhulgas senati vabariiklaste juht Mitch McConnell, kes on Bideni plaani toetanud.

Senati demokraatide juht Chuck Schumer ütles, et vabariiklaste ettepanekul on paremäärmuslaste sõrmejäljed.

Blinken, keda mitmel korral katkestasid Iisraeli toetamise vastase rühmituse Code Pink liikmed, seostas abi Iisraelile ja Ukrainale Iraaniga, kes toetab Hamasi ja on liidus Venemaaga.