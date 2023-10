Tuhanded Afganistani kodanikud põgenesid Pakistanist väljasaatmise tähtaja lähenedes

Neil on valitsuse poolt tunnustatud dokumentatsioon, mis annab edasi ajutise elamisõiguse. Umbes 1,4 miljonil neist on registreerimistunnistuse (PoR) kaart, mis aegus 30. juunil.

ÜRO pagulasagentuur (UNHCR) ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) ütlesid, et Pakistani plaanid tekitavad lahkuma sunnitud naistele ja tüdrukutele „tõsiseid kaitseriske“. Nende sõnul on Afganistanis kehtivad piirangud valitsusväliste organisatsioonide naistöötajate suhtes kaasa toonud naiste töövõimaluste vähenemise.

Reutersi allikas tunnistab, et politsei ahistamine on pärast väljasaatmisähvardust sagenenud. Karachi idaosa politseiülem Uzair Ahmed ütles, et kuigi ahistamist võib esineda „üks või kaks“, ei olnud see süsteemne ja õigusrikkujaid uuritakse.