Sadadest Tallinna vajaliku keeleoskuseta õpetajatest 16 saavad osaleda keelekümbluses

Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk tõdes, et kõige uuem info, mis neil Tallinna õpetajate keeleoskuse kohta on, pärineb aastast 2021. Toonaste andmete kohaselt oli Tallinnas 529 õpetajat, kelle keeleoskus jäi alla C1-taseme. Neist valdav enamus ehk pea 83 protsenti oskasid eesti keelt B2-tasemel. „Kõige suuremad muudatused toimuvad tõenäoliselt vahetult enne 2024. aasta esimest augustit, kui jõustub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatus, mille kohaselt on eesti keele oskus õpetaja kvalifikatsiooninõude osa ning ilma eesti keele oskuseta ei tohi eesti õppekeelele üle minevas lasteaias või koolis enam õpetada,“ ütles Tomusk, et õpetajad peavad selleks ajaks saavutama C1-taseme.

Haridusega seotud kulude suurenemine on lisaeelarve seletuskirja kohaselt seotud Ukrainast saabunud sõjapõgenike lastele hariduse tagamisega ja eestikeelse õppele ülemineku toetamisega. Selleks, et aidata eestikeelsele õppele üleminekut, on linn käivitanud pilootprojekti, mis puudutab vene õppekeelega lasteaedade ja koolide õpetajaid.

Tallinna abilinnapea Andrei Kante (Keskerakond) ütles, et kindlasti ei piisa ainult keelerändest ja -äppidest, et õpetajaid nõutud keeletasemele aidata. „Praegu see keelerände projekt on pilootfaasis ja tahan loota, et jaanuarist alustame juba täisvõimsusel, selleks et tõesti toetada meie õpetajaid,“ sõnas ta ja lisas, et keeleõppekursuste pakkumisega jätkatakse ka järgmisel aastal. „On põhjust arvata, et selle toetusmeetme pakkumisega tuleb jätkata vähemalt veel kaks aastat või isegi rohkem.“

Kante märkis, et kõigile õpetajatele pole võimalik sellist keelerännet pakkuda – põhjuseks õpetajate puudus. Fookuses on tema sõnul ennekõike lasteaiaõpetajad, sest seal on kõige suurem vajadus, samuti on lasteaedade puhul võimalik õpetajaid rohkem vahetada.

Tallinna opositsioonisaadik Karl Sander Kase (Isamaa) leidis aga, et linn ei pinguta piisavalt. „Üleminek eestikeelsele õppele algab lasteaedade puhul juba järgmisel septembril. Sinna on jäänud vähem kui 12 kuud. Lisaeelarvega saab keelekümbluses osaleda 10 lasteaiaõpetajat, kuigi neid õpetajaid, kes seda vajaks, on umbes 400. Küsimus on ,et millal need ülejäänud õpetajad siis oma osa saavad?“ rääkis ta, et tänavune teine lisaeelarve peaks hoopis enam haridusele keskenduma. Kase sõnul väitis abilinnapea Kante, et keelekümbluses osalevate õpetajate hulk on nii kasin, sest õpetajad ja direktorid pole olnud nõus suurema osalusega. „Linn on koolipidaja. Linna ülesanne haridusvaldkonna juhina on teha kõik selleks, et neid õpetajaid oleks rohkem, kes sinna programmi läheks,“ ütles Kase.

Mida tähendavad erinevad keeletasemed? A1 - algtase Saan hakkama mõningates lihtsamates olukordades, tean üksikuid sõnu ja fraase. A2 – kõrgem algtase Saan hakkama lihtsates igapäevastes olukordades; saan hakkama tuttavates olukordades, ent tihti esineb raskusi enda väljendamisel; minu sõnavara ja grammatikakasutus pole ladus. B1 – kesktase Saan hakkama ka raskemates olukordades; minu keelekasutus on mitmekülgne ja ladus; teen vigu grammatikas, vahest harva esineb raskusi arusaamisel ja enda täpsel väljendamisel. B2 – kõrgem kesktase Valdan keelt vabalt, kuid vahel harva tekib raskusi stiililiste erinevuste ja idioomide täpsel mõistmisel. C1 – kõrgtase Valdan keelt täiesti vabalt Allikas: Integratsiooni Sihasutus

Väike rahastus

Pilootprojekti maksumus on Kante sõnul umbes 140 000 eurot, selle summa hulka kuulub nii keeleränne ja vastavad keeleäpid, kuid ka e-õppe materjali soetamine koolidele ja lasteaedadele. Ta lisas, et põhjalikum ülevaade ja õpetajate tagasiside siis selgub siis, kui projekt on lõppenud.