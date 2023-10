Eesti prokuratuur ootab endiselt Ukrainalt tõendeid Slava Ukraini asjus

Riigiprokurör Triinu Olev sõnas, et kriminaalasja menetlemisel tehakse tihedat koostööd Ukrainaga.

Olevi sõnul ei oska prokuratuur prognoosida, millal on tõendeid piisavalt, et oleks võimalik otsustada, kas on alust kellelegi kahtlustuse esitamiseks.