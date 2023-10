Riigikogu ei kiirusta kuluhüvitisi arutama, kuigi kõik on valmis seda tegema

Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik sõnas Delfile, et riigikogu esimees Lauri Hussar ei ole temaga ühendust võtnud ning kuupäeva kokku lepitud ei ole, millal kuluhüvitiste muutmist arutada. Tema sõnul on ta ettepaneku kohta lugenud vaid lehest.

Ka kõigi teiste saadikute sõnul ei ole kuluhüvitiste aruteluga edasi mindud.

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Erkki Keldo sõnul ei ole ta ka Hussarile survet avaldanud, et võiks kohtuda, sest see ei ole ainult riigikogu esimehe ülesanne, vaid kõigi riigikogu liikmete asi, et konsensus leida.

Keldo soovib, et arutelu ei muutuks päevapoliitiliseks võitluseks, sest on ka olulisemaid asju, millega tegeleda, nagu näiteks riigieelarve. „[Kuluhüvitised] peaks olema ühine kokkulepe, et ei tekiks kaks kuud arutelu, seda ei ole kellelegi vaja,“ märkis ta.

Osad erakonnad on juba välja tulnud ka oma ideedega, kuidas kuluhüvitisi muuta. Näiteks Eesti 200 on teinud ettepaneku kärpida kuluhüvitisi poole võrra, Toomas Kivimägi Reformierakonnast on teinud ettepaneku vähendada neid kolmandiku võrra ja lõpetada administreerimine ning EKRE on seisukohal, et kuluhüvitised võiks üldse ära kaotada.

EKRE fraktsiooni aseesimehe Siim Pohlaku sõnul esitas fraktsioon riigikogule ka kuluhüvitiste kaotamise eelnõu, teisi ettepanekuid fraktsioonis arutatud ei ole.

Tanel Kiik sõnas, et Keskerakond on valmis aruteludeks kuid toetavad ka ideed, et riigikogulaste palka võiks vähendada. „See eeldab põhiseaduse muutmist, aga kui parlamendis on reaalne valmisolek seda teha, siis on ju võimalik konkreetne põhiseaduse säte, mis täna ütleb, et riigikogu saab oma töötasu muuta ainult järgmise koosseisu jaoks, ringi teha,“ leidis ta.