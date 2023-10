Donetski oblasti okupeeritud osas mõrvati eramajas 9 inimest. Vahistati kaks Vene sõjaväelast

Tapetud on Tetjana ja tema mees Eduard, nende pojad Andri ja Oleksandr, Andri naine Natalia ning nende kaks last – algklasside õpilane Nastja ja nelja-aastane Mõkõta. Veel tapeti Oleksandri naine Katerõna ja tema 19-aastane vend Dmõtro.

Ukraina ajakirjanik Denõss Kazanskõi kirjutas, et mõrvale eelnenud päeval oli Andri Kapkanetsil tüli kadõrovlastega, kes püüdsid temalt maja välja pressida. Seda kinnitas hiljem Ukraina ülemraada inimõiguste volinik Dmõtro Lubinets, kes on ise Volnovahhast pärit. Lubinets teatas, et esialgsetel andmetel osalesid mõrvas tšetšeeni okupandid, kes tahtsid perekonna maja endale.

„Räägitakse, et päeval tuli nende juurde tšetšeen. Tahtis samagoni võtta. Mitte osta, vaid võtta: umbes et me ju kaitseme teid. Selle peale keelduti, olid suur skandaal ja ähvardused. Õhtul ootas see tšetšeen koos sõbraga ära, kuni kõik magama jäävad, ja nad tulid hoovi, sisenesid läbi juurviljaaia ja maksid samagoni eest kätte,“ rääkis allikas, lisades, et mõrvatud perekonna liikmed toetasid sõjas Venemaad.