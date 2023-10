Kaitsepolitsei peadirektori asetäitjaks saab Andres Ratassepp

Martin Arpo sõnul on tema otsus kaitsepolitseis töö lõpetada puhtalt isiklik. „Olen kaitsepolitseis töötanud 23 aastat, neist viimased kümme peadirektori asetäitjana. Tundsin 50. eluaastale lähenedes, et vajan rohkem isiklikku aega,“ selgitas Arpo. „Ega see lihtne otsus polnud, ütleks isegi, et üks raskemaid tööalaseid otsuseid, aga aastate jooksul on kogunenud palju muud, mis tööle pühendumise tõttu pidi seni ootele jääma.“ Arpo kinnitas, et tal on hea meel, et on saanud aidata uuel peadirektoril ametisse sisse elada, aga ega täiuslikku aega töölt lahkumiseks ilmselt polegi.