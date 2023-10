OTSEBLOGI | Iisraeli rünnakus Gaza põgenikelaagrile hukkus Hamasi komandör

Gazas asuvat Jabalia põgenikelaagrit tabas Hamasi väitel õhurünnak, mille tagajärjel hukkus üle 50 palestiinlase. See on suurim põgenikelaager Põhja-Gazas, kus asub 16 koolihoonet, toidujaotuskeskus, kaks tervisekeskust, raamatukogu ja seitse veekaevu.

Pagulased asusid laagrisse elama pärast 1948. aastal toimunud sõda. Koos Shati laagriga asub Jabalia piirkonnas, mille Iisrael on kuulutanud evakuatsioonitsooniks.

Pole teada, kui paljud laagri elanikud on piirkonnast evakueerunud, kuid enne sõja algust elas seal 116 000 inimest.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tõrjus üleskutsei relvarahule Gazas ja ütles, et see oleks Hamasile alistumine.

UNICEF teatas, et olukord Gazas halveneb iga tunniga ja eskalatsiooni tõelist hinda mõõdetakse laste eludes.

UNRWA juht Philippe Lazzarini ütles, et 70% Gazas hukkunutest on naised ja lapsed ning hävingu tase on enneolematu inimtragöödia.