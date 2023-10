Viljandi abilinnapea põlenud maja taastamisest: ühistu ei peaks oma kinnisvara avaliku raha eest remontima

Märtin rõhutas, et Viljandi linn on põlengu ohvritele juba tuge pakkunud ja toetab neid ka edaspidi. Katuse remondikulu linnavalitsus siiski tõenäoliselt enda kanda ei võta, ütles Märtin. „Kui jutt käib sellest, kas me hakkame linna kulul uut katust projekteerima, siis seda me nüüd küll tegema ei hakka, see on ikkagi ühistu enda kohustus,“ lausus ta. Märtin lisas, et Viljandi kaasava eelarve üle teeb otsuseid volikogu ning linnavalitsus ei saa seda omavoliliselt muuta. „Opositsioon võib igasuguseid huvitavaid asju lubada, aga linnavalitsus ei saa kaasava eelarve raha volikogu poolt otsustatust teise kohta paigutada,“ selgitas Märtin.