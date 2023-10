Türgi president ähvardas läänt ususõjaga, välisministeerium Türgi diplomaate aga vaibale ei kutsu

Välisministeerium sõnas Delfile, et nad ei näe hetkel vajadust Türgi diplomaatide väljakutsumiseks. „Türgi on meie liitlane NATO-s ja loodame, et Türgi kui oluline tegija Lähis-Ida regioonis suudab anda oma vajaliku panuse konflikti kiireks lõpetamiseks ja regiooni stabiilsuse taastamiseks,“ sõnas ministeeriumi meedianõunik.

Välisminister Margus Tsahkna rääkis nädalavahetusel Delfile, et iga sõnavõtt, mis Gazas tekkinud olukorda eskaleerib, on väga halb. Erdoğani väljaöeldu puhub välisministri sõnul lõkkesse tuld juurde.

Tsahkna sõnul on Eesti seisukoht endiselt, et Hamas sooritas Iisraeli vastu väga jõhkra terrorirünnaku ning riigil on õigus end rahvusvahelise õiguse raamides kaitsta.

Türgi president ähvardas ususõjaga

Türgi väljaanne Milliyet kirjutas, et Erdoğan peab „Gaza sektori veresauna“ eest vastutavaks läänt. „Oh, lääs! Ma pöördun teie poole! Kas tahate uuesti sõda risti ja poolkuu vahel?“ küsis Erdoğan. „Kui see on teie eesmärk, siis teadke, et Türgi pole kadunud ja seisab kindlameelselt Lähis-Idas nagu varem Liibüas ja Mägi-Karabahhis.“

„Võime tulla ööpimeduse varjus ootamatult,“ hoiatas Erdoğan. „Me armastame oma inimesi. Me oleme valmis nende eest oma elu ohverdama. Sest nii nagu me oleme kirjutanud eeposi ajalukku, oleme rahvana valmis kirjutama uusi eeposi.“

Ministrid Türgi Vabariigi 100. aastapäeva üritusel ei osalenud

Esmaspäeval toimus Türgi Vabariigi 100. väljakuulutamise aastapäev. Kuna aga välisminister Margus Tsahkna viibis puhkusel, ei läinud ta Delfile teadaolevalt üritusele .

Samuti ei osalenud üritusel sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, kes päevakava järgi pidi sinna algselt minema.

Sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuhi Taavi Audo sõnul ei osalenud minister üritusel seetõttu, et alates esmaspäevast jagati abivajajatele üle Eesti toiduabipakkide asemel toidukaarte ning minister oli sellega hõivatud.