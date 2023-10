Kõlvart: automaksust tuleb loobuda või suunata sellest laekuv tulu kohalikele omavalitsustele

Kõlvarti sõnul saaksid kohalikud omavalitsused kasutada seda raha üha inimeste abistamiseks, sest valitsuse maksutõusud ja majanduse olukord viivad inimesed ning seeläbi omavalitsused raskustesse.

„Selleks, et kohalikud omavalitsused saaksid rasketel aegadel tagada oma inimestele vajalikud teenused ja pakkuda neile sotsiaalset kaitset, on igati mõistlik riigil mootorsõidukimaksu kehtestamisel jagada sellest laekuv tulu sarnaselt üksikisiku tulumaksuga kohalike omavalitsustega. Seda enam, kui mootorsõidukimaksu eesmärgiks on kehtestada sõidukitele keskkonnamaks. Kohalikel omavalitsustel on keskne roll kliimapoliitika elluviimisel ning transporditaristu arendamisel ja korrashoiul,“ leidis Kõlvart.

Kõlvart lisas, et täna võib automaksu eesmärgina selgelt välja lugeda mitte eelarvetasakaalu või keskkonnahoidu, vaid Reformierakonna põhilubaduse täitmist ehk ühetaolise tulumaksu taastamist, mille hinnaks on ligikaudu 500 miljonit eurot. „Käibemaksutõus, tulumaksutõus, automaks, tulumaksusoodustuste kaotamine ja tasuta ühistranspordi lõpetamine maakondades viivad peredelt tuhandeid eurosid aastas. On täiesti selge, et just väiksema sissetulekuga inimesed, aga ka suured pered ja just eakad saavad nendest otsustest suurima löögi,“ rõhutas Kõlvart.

Keskerakonna esimehe sõnul toob üleüldine majandusliku olukorra halvenemine kaasa täiendavad kulutused kohalikele omavalitsustele, eeskätt just sotsiaalvaldkonnas. „Omavalitsustele ei piisa hakkama saamiseks pelgalt riigi jõulisest raha ümberjagamisest rikastelt omavalitsustelt vaesematele, sest süvenev kriisis puudutab kõiki inimesi – sõltumata omavalitsuse suurusest. Omavalitsuste roll saab olema neid inimesi aidata, kes valitsuse poliitika tõttu satuvad raskustesse,“ lisas Kõlvart.

Kõlvarti sõnul on valitsus selgelt varasemalt väljendanud seisukohta, et omavalitsused võiksid saada lisaraha täiendavatest maksudest ja nende kehtestamisest. „Ent mootorsõidukimaksu seaduse eelnõuga kavatsetakse muuta ka kohalike maksude ja maksukorralduse seadust, mille käigus vähendatakse muuhulgas ka omavalitsuste autonoomiat. Ühtlasi kaoks seeläbi võimalus omavalitsustel endil maksu üle otsustada ja see on juba riigipoolne otsene sekkumine omavalitsuse iseotsustamise süsteemi,“ selgitas ta.