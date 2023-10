Talvine ilm tõi Tallinna tänavatele hooldusmasinad

„Talvehooaeg on alanud ja autojuhtidel tuleks valida talviste teeoludega sobiv sõidukiirus ja hoida tavapärasest suuremat pikivahet. Jalakäijatel tuleks veenduda jalanõude sobivustes talvetingimustega ja enne ülekäigurajale astumist veenduda, et sõidukid jõuaksid peatuda, kuna libedus võib pikendada sõidukite pidurdusteekonda,“ ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg. Ta lisas, et talvistes oludes suverehvidega teele asudes tuleb hinnata teeolusid ning sõidu vajalikkust, sest suverehvidega liiklemine lumesaju ajal on ohtlik.