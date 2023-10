Päästeamet selgitab Viljandi kortermaja põlengu taustal, miks ei ole sealsel komandol redelautot

Päästeameti kommunikatsioonijuht Marek Kiik ütles täna Delfile, et Viljandi päästekomandol oli varem redelauto täiesti olemas. Vana masin kõrvaldati aga mõne aja eest kasutusest, sest see ei olnud enam päästetöödeks sobilik.

Tema sõnul peab paraku arvestama sellega, et kogu päästetehnika ja varustuse soetamine on väga kallis ning pikaajaline protsess. „Redelautod on väga kallid tehnikaühikud, pääste põhiautost pea kaks korda kallimad,“ nentis Kiik. „Kahjuks on kolme uue redelauto hange veninud, kuna tootja ei suutnud õigeaegselt hanketingimusi täita.“