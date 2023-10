Kuidas online-kasiinos mõistlikult ja turvaliselt mängida?

Mängi Eesti tegevusloaga kasiinos

Kõige kindlam viis, kuidas tagada andmete ja raha turvalisus kasiinomänge nautides, on valida mängimiseks ainult Eesti hasartmängukorralduse tegevusloaga online-kasiino. Selliseid on kümneid, paljud neist mainekad ja Eestis mitmeid aastaid tegutsenud.

Paraku leiab internetist ka sadu kahtlase väärtusega kasiinosid, mis võivad omamoodi kullamägesid pakkuda. See on aga üks valdkond, kus tuleks kiusatusele vastu panna ning valida ainult maksu- ja tolliameti tegevusloaga kasiino. Sellised internetikasiinod on kontrollitud taustaga ja tegutsevad kohaliku seadusandluse alusel, rääkimata sellest, et EMTA teostab järelevalvet. Turvalisuse tagamiseks on Eesti tegevusloaga mängukohad ainuõige valik.