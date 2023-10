Putin arutab täna seoses Dagestani sündmustega suurel nõupidamisel lääne katseid lõhestada Vene ühiskonda

„On hästi teada ja selge, et eilsed sündmused Mahhatškala lennujaama ümber on paljus välise sekkumise, sealhulgas välise informatsioonilise mõjutamise tagajärg. Ja on selge, et televisioonikaadrite taustal, mis näitavad Gaza sektoris toimuvaid õudusi – inimeste, laste, eakate, meedikute ja teiste hukkumist – nende kaadrite taustal on pahasoovijatel väga kerge olukorda kuritarvitada, seda provotseerida ja inimesi ässitada,“ lausus Peskov Interfaxi vahendusel.