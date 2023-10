Ida-Viru areng ei peatu – unikaalne hetk investeerida

„Praegu on unikaalne hetk, kus toetustega on võimalik Ida-Virumaal teha investeeringuid ja arendusi ettevõtte vaates suuremas mahus ja soodsamalt kui mujal. Meie poole on oodatud pöörduma nii juba seal piirkonnas tegutsevad ettevõtted kui ka need, kes plaanivad sinna laieneda,“ ütleb Sigrid Harjo, EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige. Kui väiksemate ettevõtete rakendusuuringute toetuse puhul võib omafinantseering alata 20%-st, siis suuremate toetuste puhul on omafinantseeringu maht olenevalt projektist 55–75%.

ÕÜFi toetust on Harjo sõnul saanud väga erineva tööstusvaldkonna ettevõtete projektid alates NEO Performance’i püsimagnetite tootmisest kuni Agricom Tehnika biokütuste ja Aquaphori veefiltrite tootmiseni välja. „Lisaks soodustingimustel investeerimistingimustele on Ida-Virumaal olemas tööstusele vajalik infrastruktuur logistikaühenduste ning tööstusparkidena. Samuti on seal tööstuskogemusega tööjõudu ning ÕÜFi vahenditest on riigil plaanis ka inimeste ümberõpet toetada,“ selgitab Harjo, kelle kinnitusel on kõikide tegevuste eesmärk kokku luua mitmekesine, konkurentsivõimeline ja innovaatiline Ida-Virumaa majandus.

R-S OSA Service OÜ kuulub Ragn-Sells Gruppi ja arendab Ida-Virumaal võimalusi toota põlevkivituhast ülipuhast kaltsiumkarbonaati. Ettevõte plaanib selleks rajada Narva kaltsiumkarbonaaditehase, mis looks otseselt u 50–100 ja kaudselt 200–400 töökohta. Demo-tehase pilootprojekti kogumaht on 10,3 miljonit eurot, millest ÕÜFi toetus on 2,6 miljonit. Ettevõtte juhi Alar Saluste kinnitusel on Ragn-Sells Grupi uute ärisuundade eesmärgiks luua uusi ringmajaduse lahendusi. Iga rajatud tootmine jälgib põhimõtet, et kõik tootmisest väljuvad materjalid leiavad kasutust ja jäätmeid ei tekigi. Tõuke keskkonnateadlikuks tegevuseks on andnud see, et Ida-Virumaal on ladestatud ca 1 miljard tonni tööstusjäätmeid ning sellest umbes 50% on põlevkivist elektri tootmisel tekkinud tuhk. Just seda materjali on Ragn-Sells asunud esimesena väärindama. Peale kaltsumkarbonaadi saab tuhast toota magneesiumi, alumiiniumi ja räni ühendeid.